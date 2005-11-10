Prima Muric e poi Caleta-Car, il Sassuolo regala due gol a Raimondo: Frosinone sul 3-1
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 21:22Serie A
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16.10.2026 21:22Serie A
Il bomber dei ciociari raggiunge quota 6 reti segnate, portandosi in vetta alla classifica dei cannonieri di Serie A insieme a Malen della Roma.
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© foto di Federico De Luca 2026
Errori a ripetizione da parte della difesa del Sassuolo, che prima regala con Muric il 2-1 ad Antonio Raimondo e poi, a causa di una doppia lettura totalmente sbagliata di Caleta-Car e dello stesso Muric, consegna ancora al bomber dei ciociari il pallone che vale la doppietta. Scaltrissimo l'attaccante del Frosinone nell'insaccare il nuovo vantaggio locale con un tap-in da distanza ravvicinata e poi nell'approfittare della doppia buca difensiva avversaria per calare il tris su lancio in profondità, esultando rispettivamente al 26' e al 29'.
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