Musso: "Essere accostato a Inter o Roma mi motiva. Sogno un club che lotta per i titoli"

Nelle ultime sessioni di mercato sia Roma che Inter (ma non solo) sono state accostate a Juan Musso. Rumors che - almeno per il momento - non hanno ancora avuto un seguito: "Se mi ha demotivato questa cosa? No, per niente. Mi ha fatto piacere - sottolinea a Olé il portiere dell'Udinese - mi ha motivato molto perché significava che sto facendo qualcosa di buono. Sapevo che il portiere dell’Inter (Handanovic, ndr) aveva ancora due anni di contratto e forse quell'investimento poteva essere fatto in un altro momento. Ho sentito anche della Roma ma tutto questo mi ha influenzato solo positivamente. Quel salto arriverà quando sarà necessario. Sono sicuro, è quello che voglio. Voglio giocare in una squadra abituata a stare in Champions che ha come obiettivo quello di lottare per il titolo. Questo è ciò che sogno. Se deve succedere, arriverà al momento giusto".