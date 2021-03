Nacho da centrale oppure sulla destra? Zidane opta per una difesa camaleontica

vedi letture

Nacho Fernandez può giocare sia da difensore centrale che da terzino sulla destra. Così dalle formazioni diramate dal Real Madrid non è semplice capire come giocherà il Real Madrid contro l'Atalanta. Può essere un 4-3-3, spostando Lucas Vazquez dalla fascia difensiva - come visto a Bergamo - nel tridente con Benzema e Vinicius. Oppure un 3-5-2, con Nacho come terzo sulla destra e Vazquez a tutta corsia, con Mendy dall'altra parte.

I due moduli

(3-5-2)

Courtois; Nacho, Ramos, Varane; Lucas Vazquez, Modric, Valverde, Kroos, Mendy; Vinicius, Benzema.

(4-3-3)

Courtois; Nacho, Ramos, Varane, Mendy; Modric, Valverde, Kroos; Lucas Vazquez, Vinicius, Benzema.