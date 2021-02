Nagelsmann, messaggio a Kluivert e alla Roma: "Troppo discontinuo, valuteremo in questi mesi"

Dopo la sconfitta contro il Liverpool in Champions League, per il Lipsia è tempo di riconcentrarsi sull'inseguimento al Bayern Monaco in campionato. Julian Nagelsmann ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro l'Hertha Berlino: "Di recente abbiamo ottenuto buoni risultati con l'Hertha. È importante confermarsi. Vogliamo continuare a fare risultati in Bundesliga, stiamo andando bene. L'Hertha è lontano dalle ambizioni sbandierate prima della stagione, ma è diventato un po' più stabile con l'arrivo di Pal Dardai. Giocano più bassi, in contropiede e sono fisicamente forti".

Il ritorno di Khedira: "Sami è un giocatore di grande personalità e molto intelligente, sarà una guida per i giovani giocatori dell'Hertha. È un professionista vero, va in vacanza con fisioterapisti e istruttori di fitness. Ha vinto tanti titoli in vari club, parla molte lingue e questo gli permette di essere un leader ovunque vada. Ovviamente è un grande calciatore, un centrocampista box-to-box che corre e sa essere molto pericoloso. Quando sarà in forma, avrà un grande impatto".

Il riscatto di Justin Kluivert: "Aveva fatto molto bene contro Bayern e Manchester United, stava mostrando quello che speravamo, ma poi si è fermato. Si allena poco, anche questo è un problema perché è un po' troppo incline agli infortuni. Deve solo essere molto più attento al suo fisico. Ha quelle capacità che ci farebbero comodo contro il Liverpool e in molte partite di Bundesliga. Ci auguriamo che possa essere più decisivo. Il futuro? Decideremo in questi mesi cosa faremo, se sarà il caso di confermarlo per la prossima stagione".