Nainggolan: "Negli ultimi dieci anni penso di aver fatto una grandissima carriera"

vedi letture

Nell'intervista concessa a Sky Sport, Radja Nainggolan ha tracciato un bilancio (più che positivo) degli ultimi dieci anni della sua carriera: "La mia testa è sempre stata abbastanza forte, fare una vita come la mia non è facile. Negli ultimi dieci anni, fino al 2019, penso di aver fatto una grandissima carriera. Poi se fai meno bene si parla di quello, non degli anni in cui hai giocato bene. Il click nella testa ci poteva essere, ma quando cresci in un certo modo, vivi in un certo modo e perdi persone a te care, cerchi di vivere la vita al massimo. E penso di aver fatto questo".