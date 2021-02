Napoli, ag. Insigne: "Prematuro parlare adesso del rinnovo. Non c'è fretta"

L'agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, ha parlato a Canale 21 affrontando anche l'argomento relativo al rinnovo del capitano del Napoli: "Parlarne in questo momento sarebbe inopportuno e non farebbe il bene né di Lorenzo né del Napoli. Credo sia giusto finire il campionato così e concentrarsi sugli obiettivi sportivi fino a fine stagione. In fondo il contratto è in scadenza nel 2022, non c'è tutta questa fretta: fosse scaduto nel 2021 ci saremmo preoccupati sicuramente di più. Se sogna di chiudere la carriera del Napoli? Chiedetelo a sua moglie, io non ho mai dormito con Lorenzo e non ho idea di cosa sogni".