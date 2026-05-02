Napoli, Alisson Santos: "Conte mi sta dando tanta fiducia, siamo qui per vincere"
TUTTO mercato WEB
Il trequartista del Napoli Alisson Santos ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Como valevole per la 35^ giornata di Serie A.
Sensazioni?
"Ci siamo preparati bene questa settimana, vogliamo venire qua per vincere. La squadra da affrontare è molto complessa".
Cosa ti sta dando Conte?
"Tanta fiducia, per cercare di migliorare e aiutare la squadra. Quello che voglio fare, anche oggi".
Altre notizie Serie A
Parlano Allegri e Spalletti, Italiano aggiorna sul futuro. Napoli, addio Cajuste: le top news delle 18
Primo piano
Si sente di dire che Vlahovic ha voglia di restare alla Juventus? Spalletti: "Sì e vi spiego perché"
Serie A
Serie B
Serie C
Lumezzane all'esame Alcione. Troise: "Attenzione, loro alle volte erano in lotta per il 2° posto..."
Pronostici
Calcio femminile