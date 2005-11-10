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Fiorentina, le alternative se non si sbloccasse Koleosho: da Lang a Lauriente

Fiorentina, le alternative se non si sbloccasse Koleosho: da Lang a Lauriente TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 09:45Serie A
Il ds viola Paratici si muove per dare a Grosso degli esterni di livello: non mancano le candidature e le suggestioni in questo mercato.

La Fiorentina prosegue la ricerca di esterni offensivi di livello per completare l'organico a disposizione del nuovo allenatore Fabio Grosso: i viola vogliono puntare con decisione sul 4-3-3 e vogliono alzare l'asticella delle ambizioni a partire dalla scelta degli interpreti.

Il punto su Koleosho


Sul mercato resiste la candidatura di Koleosho, per il quale il club viola ha già raggiunto un'intesa di massima con il Burnley. Tuttavia, l'operazione risulta bloccata dalla mancanza del consenso definitivo da parte del calciatore, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. Che il Paris FC è intenzionato a provare a trattenere dopo il recente prestito.

Le alternative a Koleosho per la Fiorentina


Per tali ragioni, il direttore sportivo Paratici non intende attendere troppo e sta valutando attivamente le alternative sul mercato. Tra i profili monitorati figura Noa Lang, di proprietà del Napoli e di ritorno dal Galatasaray, che rappresenta però un obiettivo complesso. Il club campano al momento lo vuole valutare con Allegri e, in ogni caso, un eventuale investimento richiederebbe una cifra significativamente superiore ai dieci milioni di euro stanziati per l'acquisto di Koleosho. Nella lista delle opzioni per le fasce offensive rientrano anche i nomi di Laurienté, Bakayoko e Volpato. Per quanto concerne i calciatori provenienti dal Sassuolo, su indicazione tecnica di Grosso, il profilo destinato a raggiungerlo a Firenze sembra essere Thorstvedt.

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