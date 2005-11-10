Napoli, Allegri sul mercato: "La società è vigile, valuteremo con calma: mancano 35 giorni"

Il tecnico azzurro non si fa prendere dall'ansia parlando delle mosse che mancano per completare la rosa: "Io penso ad allenare"

Il tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, dopo il 2-0 dei suoi in amichevole contro la Carrarese ha parlato anche del mercato e delle mosse che si aspetta da qui alla fine dell'estate.

Sui vari Rafa Marin, Marianucci, Lindstrom e il resto della rosa si è parlato del fatto che dovesse farsi un'idea. Che idea si è fatto?

"Sulle caratteristiche e qualità dei giocatori non ho nessun dubbio. Poi i giocatori vanno allenati, vedendoli da vicino e mi sono fatto un'idea molto più chiara. È una squadra con valori importanti. Marianucci ha giocato poco l'anno scorso, è andato via, è un giovane e può migliorare come gli altri, soprattutto si può migliorare la condizione".

Con l'assenza di Buongiorno serve un difensore centrale?

"Al mercato pensa la società, io devo pensare alla squadra, mancano 35 giorni alla chiusura del mercato, la società è vigile. In questo momento il mercato è fermo, non solo per il Napoli ma per quasi tutte le squadre. Sono state fatte poche operazioni. Ci sono dei valori, dei difensori, abbiamo altre amichevoli e valuteremo con calma e lucidità".

Su Hojlund: ha 20 gol nelle gambe? E su Lucca?

"Lucca l'ho visto poco perché si è fermato una volta per la caviglia e poi ha avuto un altro problema per cui non ha potuto giocare nemmeno oggi. Hojlund ha grossa stazza, ha bisogno di condizione, di lavorare, così come Rrahmani, Anguissa, giocatori che hanno bisogno di lavorare con calma, siamo solo al decimo giorno".

Come ha ritrovato il clima in un ritiro precampionato?

"Ci siamo trovati benissimo con clima e come tifo, bellissima esperienza, ora andiamo a Castel di Sangro, l'importante è lavorare bene. Ora rientreranno McTominay, Olivera, poi De Bruyne e Lukaku".

Meglio le tournee o il ritiro vecchio stile?

"Dipende dall'organizzazione, quando è fatta bene vanno bene i ritiri in montagna, noi abbiamo lavorato bene".