Napoli, altro rinvio: Osimhen rifiuta l'Al-Hilal e c'è il rischio di un nuovo tormentone

vedi letture

S'è aperta la settimana che porterà ai primi annunci in casa Napoli. Il primo sarà quello di Luca Marianucci, giovane difensore dell'Empoli che prenderà il posto di Rafa Marin e che è atteso domattina a Villa Stuart per le visite mediche, poi stesso percorso verrà fatto da Kevin De Bruyne dopo gli impegni con il Belgio (quest'oggi l'ultima gara con il Galles), prima delle firme sui contratti. Tra i primi annunci però non ci sarà quello atteso sin dalla scorsa estate, ovvero la cessione di Victor Osimhen per avere (finalmente) la certezza di incassare i 75mln di euro della cifra della clausola rescissoria e velocizzare così un mercato estivo in cui sono attesi investimenti importanti, probabilmente senza precedenti per il club partenopeo. Un tormentone, quello per l'addio del nigeriano, che rischia di ripartire considerando l'epilogo della giornata di ieri.

Altro no agli arabi

Nonostante settimane di trattative, con continui rilanci da parte dell'Al-Hilal, alla fine Victor Osimhen ha detto no lasciando perplessi gli intermediari e la controparte araba. L'Al-Hilal, infatti, alla fine era arrivato ai 40mln di euro fissati dal giocatore come quota per accettare il trasferimento, parallelamente anche l'offerta al Napoli era arrivata a toccare i 75mln di euro della clausola (attiva in realtà da luglio), ma il giocatore dopo l'ultima riflessione non ha dato il via libera. L'Al-Hilal, che aveva già fissato le visite mediche, dovrà virare su altri obiettivi a poche ore dalla conclusione della finestra per il mondiale per club.

Dove giocherà Osimhen?

Torna a sperare il Galatasaray che nelle ultime settimane era arrivato ad offrire una cifra al di sopra dell'attuale ingaggio da 12mln di euro. Il desiderio di Osimhen resta però quello di giocare in un top club dell'Europa che conta, ma la scorsa estate - e lo scenario non dovrebbe essere diverso nei prossimi mesi - neanche le big della Premier arrivarono a coprire la cifra dell'attuale stipendio. Il Chelsea fu vicino ad Osimhen a fine mercato estivo, provando a colmare la cifra della clausola ma senza mai avvicinarsi alla doppia cifra d'ingaggio. E così l'operazione saltò.