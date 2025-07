Ufficiale Como Women, presa la danese Madsen. Salutano due calciatrici

Un acquisto e due cessioni per il Como Women. Sul lago arriva la danese Mathilde Kruse Madsen, mentre salutano Alma Hilaj (al Genoa a titolo definitivo) e Chiaria Bianchi (al Freedom in prestito).

F.C. Como Women è lieto di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo di Mathilde Kruse Madsen, centrocampista danese classe 1996, che ha firmato un contratto con il club fino a giugno 2028.

Madsen arriva dal Brann Kvinner, dopo aver vestito anche le maglie di Stabæk in Norvegia e, in precedenza, di KoldingQ e AGF Kvindefodbold nel campionato danese. Vanta inoltre presenze con le nazionali giovanili della Danimarca U17 e U23. "Sono molto entusiasta di essere qui e non vedevo l’ora di iniziare," ha dichiarato Madsen. "Mi piacciono i valori e le ambizioni del club, e trovo particolarmente stimolante far parte di una realtà femminile indipendente, che costruisce qualcosa di forte in autonomia. Sono onorata di avere questa opportunità e pronta a dare il mio contributo dentro e fuori dal campo."

Le cessioni

F.C. Como Women saluta Alma Hilaj, che lascia ufficialmente la nostra squadra per trasferirsi a titolo definitivo al Genoa Women. Arrivata nel 2021, Alma ha indossato la maglia lariana per quattro stagioni, dando un contributo fondamentale alla promozione in Serie A e condividendo con noi un percorso fatto di impegno, crescita e passione. A lei va il nostro sincero ringraziamento per quanto dato in campo e fuori e un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura.

F.C. Como Women comunica che Chiara Bianchi andrà a Cuneo, dove vestirà la maglia del Freedom in Serie B, con la formula del prestito fino a giugno 2026. Il Club augura alla calciatrice un sincero in bocca al lupo per il proseguimento della sua stagione.