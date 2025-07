Ufficiale Hellas Verona Women, ecco l'ex Juventus e Roma Ludovica Silvioni

L'Hellas Verona Women annuncia un nuovo acquisto: si tratta di Ludovica Silvioni, che lo scorso anno ha giocato nel Bologna in Serie B e arriva in gialloblu per rinforzare il reparto difensivo.

"Benvenuta Ludovica, nuova centrocampista gialloblù! Verona - Hellas Verona Women rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive della giocatrice Ludovica Silvioni, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2026.

Nata il 6 marzo 2002 a Perugia, Silvioni inizia la sua carriera sportiva tra le fila del Perugia Calcio Femminile, dove milita fino ai 13 anni. Nella stagione 2016/17 inizia la sua esperienza nel campionato cadetto, categoria che affronta con la Roma Femminile, mentre nell'annata successiva fa ritorno al Perugia Femminile, giocando sempre nella stessa categoria. Nel 2018 Silvioni si trasferisce alla Juventus Women, dove rimane fino al 2020. Con le bianconere la centrocampista disputa due Viareggio Cup e un campionato Under 17.

Nella stagione 2020/21 affronta la massima serie con la maglia della Pink Bari, mentre in quella successiva gioca sempre in Serie A vestendo la divisa dell'Empoli. Dal 2022 al 2024 Silvioni gioca tra le fila del Parma, affrontando con le Crociate un campionato di Serie A e uno di Serie B. Nella scorsa stagione è stata una delle protagoniste del campionato del Bologna Femminile in Serie B, chiuso al quarto posto dopo un testa a testa con il Genoa per la promozione in Serie A. Hellas Verona Women rivolge un caloroso benvenuto a Ludovica, augurandole un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni".