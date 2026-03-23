Napoli, Anguissa non è ancora in condizione: resta a Castel Volturno per recuperarla

La pausa per gli impegni delle Nazionali sarà un’occasione importante per il Napoli anche per recuperare al meglio alcuni giocatori che hanno bisogno di ritrovare la condizione. Tra questi c’è André Frank Zambo Anguissa, che non è stato convocato dal Camerun e resterà in Italia per proseguire il lavoro al centro sportivo di Castel Volturno.

Il centrocampista azzurro sfrutterà la sosta per allenarsi con continuità e mettere minuti nelle gambe dopo un periodo complicato dal punto di vista fisico. Lungo lo stop che lo ha tenuto lontano dal campo per diversi mesi, dal 22 novembre fino al rientro avvenuto il 9 marzo, ha inevitabilmente condizionato il suo rendimento e ora l’obiettivo è tornare al top nel finale di stagione.

Lo staff tecnico considera queste settimane fondamentali per permettere al giocatore di ritrovare brillantezza e continuità, elementi che possono diventare decisivi nella fase conclusiva del campionato. Restare a Castel Volturno, senza viaggi e senza impegni internazionali, consentirà ad Anguissa di seguire un programma personalizzato e di lavorare con maggiore intensità rispetto ai compagni impegnati con le rispettive selezioni.