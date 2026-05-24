Napoli, non solo Conte al passo d'addio: valigia anche per Anguissa e Juan Jesus

Sarà una partita dalle forti emozioni quella in programma questa sera tra Napoli e Udinese per l'ambiente azzurro: no tanto per la posta in palio, visto che i partenopei hanno già staccato il pass per la prossima Champions, ma perché sarà l'ultima uscita di un pezzo in portante della storia recente del club. A meno di clamorosi colpi di scena, infatti, Antonio Conte lascerà dopo un biennio in cui ha conquistato uno scudetto e una Supercoppa Italiana.

Addio importante per quanto riguarda la panchina, che potrebbe essere accompagnato da un paio di partenze in rosa. I giocatori che sembrano essere ai saluti sono Frank Anguissa e Juan Jesus. Il centrocampista camerunese ha il contratto in scadenza nel 2027 e, come riporta il Corriere dello Sport, i colloqui con il club per il rinnovo sono aperti ma la sua posizione appare in bilico.

Ancora più improbabile la conferma di Juan Jesus. Il brasiliano andrà via a zero in estate e non sembrano esserci margini per un rinnovo last minute. La sua carriera potrebbe continuare fuori dall'Italia, dopo aver vestito le maglie di Inter, Roma e Napoli: su di lui, infatti, ha messo gli occhi lo Sporting Lisbona come rinforzo d'esperienza per la retroguardia.