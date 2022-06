Napoli, Bernardeschi resta un obiettivo: ingaggio nei parametri, con i bonus può arrivare il sì

Nonostante il forte interesse per Deulofeu, il Napoli non molla la presa per Federico Bernardeschi. Come scrive Il Corriere dello Sport la proposta per l’esterno juventino che il 30 giugno costerà nulla è in linea con i parametri del Napoli e in quel quadriennale - con opzione per il quinto anno - ci finirebbero immancabili bonus che aiuterebbero ad accontentare Bernardeschi, deciso a viversi la Champions League e da protagonista.