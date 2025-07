Ufficiale Bernardeschi rescinde il contratto con il Toronto FC: "Momento giusto per separarci"

Per Insigne non è stata svelata l'ufficialità, ma un altro volto della Serie A ha messo la parola "fine" alla sua avventura in MLS e al Toronto FC. Si tratta di Federico Bernardeschi, che ha risolto il contratto che lo legava al club canadese fino al 31 dicembre 2026. Termina qui la tappa all'estero e oltreoceano dell'esterno offensivo di 31 anni, capace di segnare 26 gol in 99 presenze in tutte le competizioni (MLS, Canadian Championship e Leagues Cup).

"Oggi il Toronto ha annunciato che il Club e Federico Bernardeschi hanno concordato di rescindere consensualmente il contratto dell'esterno offensivo. Il Toronto FC utilizzato una delle due possibilità di rescissione di un contratto garantito previste per il club proprio su Bernardeschi", si apprende dal comunicato ufficiale del club di MLS.

In totale, Bernardeschi ha registrato 26 gol e 22 assist in 99 presenze complessive tra tutte le competizioni (MLS, Canadian Championship e Leagues Cup) con il Toronto FC.

"Dopo discussioni interne con Federico, abbiamo concordato che questo fosse il momento giusto per separarci," ha dichiarato il Direttore Generale del Toronto FC, Jason Hernandez. "Vogliamo ringraziare Fede per il suo contributo al Toronto FC negli ultimi tre anni e gli auguriamo il meglio per il prossimo capitolo della sua carriera".