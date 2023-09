Napoli, che fine ha fatto Anguissa? Il camerunese in crisi, così gli azzurri non girano

AAA cercarsi il vero Zambo Anguissa. Il camerunese si è reso protagonista di un pessimo inizio stagione, dopo che nella scorsa annata era stato uno degli elementi chiave per lo scudetto della squadra di Luciano Spalletti. Senza il miglior Zambo il Napoli di Rudi Garcia fatica, il centrocampista - scrive la Gazzetta dello Sport - sembra "un tir parcheggiato in mezzo al campo, col freno a mano tirato e le quattro frecce azionate, come in cerca di aiuto". E al Napoli serve di più.

Contro il Genoa Anguissa è stato il peggiore in campo e tatticamente ha palesato difficoltà nell'inserirsi negli schemi di Rudi Garcia. Il tecnico francese chiede al giocatore di abbassarsi come secondo play in una mediana a due, ma per ora Anguissa sembra solo perdere i riferimenti che con Spalletti lo aveva reso uno dei migliori centrocampisti del campionato. E allora via ad un compromesso, sperando di poter recuperare l'Anguissa più brillante, che a questo Napoli serve ad ogni costo.