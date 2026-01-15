TMW Casertana, dal Napoli arriva Coli Saco. Martino sarà tesserato una volta scontata la squalifica

La Casertana è pronta a piazzare il colpo Coli Saco, giocatore di proprietà del Napoli. . Il classe 2002 dovrebbe infatti far ritorno dalla Svizzera, dove ha collezionato 8 presenze con l’Yverdon per poi essere girato in prestito secco alla Casertana. L'annuncio ufficiale è atteso per l'inizio della prossima settimana, con la Casertana che ha battuto la concorrenza di Avellino e Salernitana.

Il centrocampista classe 2002 non sarà l'unico rinforzo per la Casertana: come raccolto da TMW infatti da giorni si sta allenando con la squadra Pietro Martino, difensore classe '97 attualmente svincolato. Martino sarà ufficializzato quando scadrà la squalifica per scommesse illegale: il difensore era stato squalificato per 20 mesi, di cui 2 commutati in ammenda e 9 condonabili tramite partecipazione a un programma terapeutico riabilitativo.