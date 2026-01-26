Ufficiale Casertana, colpo a centrocampo: dal Napoli arriva in prestito Coli Saco

Rinforzo in mezzo al campo per la Casertana, che ha prelevato in prestito dal Napoli il classe 2002 Coli Saco. Di seguito la nota del club:

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Coli Saco che arriva dalla SSC Napoli a titolo temporaneo.

Centrocampista parigino di origini maliane, classe 2002, Saco arriva in rossoblù dopo aver disputato la prima parte di stagione in Svizzera con la maglia dell’Yverdon. Forza fisica, tecnica e personalità, Saco approda in Italia nel 2020 al Milan dopo essere cresciuto nei vivai di Le Havre e Sochaux. L’anno successivo viene ingaggiato dal Napoli, diventando parte integrante della prima squadra. Nel suo percorso di crescita importanti esperienze in C con Pro Vercelli (34 presenze e 3 gol) ed Ancona (31 presenze e 7 gol), passando per Bari in serie B lo scorso anno.

“Sono entusiasta di questa nuova avventura– commenta Saco - Vengo da un anno e mezzo in cui non sono stato felice ed avevo bisogno di trovare un posto in cui sentire forte la stima e l’affetto; qui so di potermi esprimere al meglio e non vedo l’ora di andare in campo. Ho sentito già tantissimo affetto da parte dei tifosi e questo per me è importante. Dopo questi sei mesi fuori dall’Italia torno con idee ancora più chiare e più forte di prima. Mi sento maturato e voglio ripagare la grande fiducia che sento attorno a me”.