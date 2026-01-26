Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Casertana, colpo a centrocampo: dal Napoli arriva in prestito Coli Saco

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 19:36Serie C
Daniel Uccellieri

Rinforzo in mezzo al campo per la Casertana, che ha prelevato in prestito dal Napoli il classe 2002 Coli Saco. Di seguito la nota del club:

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Coli Saco che arriva dalla SSC Napoli a titolo temporaneo.

Centrocampista parigino di origini maliane, classe 2002, Saco arriva in rossoblù dopo aver disputato la prima parte di stagione in Svizzera con la maglia dell’Yverdon. Forza fisica, tecnica e personalità, Saco approda in Italia nel 2020 al Milan dopo essere cresciuto nei vivai di Le Havre e Sochaux. L’anno successivo viene ingaggiato dal Napoli, diventando parte integrante della prima squadra. Nel suo percorso di crescita importanti esperienze in C con Pro Vercelli (34 presenze e 3 gol) ed Ancona (31 presenze e 7 gol), passando per Bari in serie B lo scorso anno.

“Sono entusiasta di questa nuova avventura– commenta Saco - Vengo da un anno e mezzo in cui non sono stato felice ed avevo bisogno di trovare un posto in cui sentire forte la stima e l’affetto; qui so di potermi esprimere al meglio e non vedo l’ora di andare in campo. Ho sentito già tantissimo affetto da parte dei tifosi e questo per me è importante. Dopo questi sei mesi fuori dall’Italia torno con idee ancora più chiare e più forte di prima. Mi sento maturato e voglio ripagare la grande fiducia che sento attorno a me”.

