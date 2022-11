Napoli, come sta Kvaratskhelia? Il recupero procede, vuole essere pronto per la ripresa di lunedì

Come procede il recupero di Khvicha Kvaratskhelia? A fare il punto è direttamente l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Kvara - si legge - in questo momento è a Tbilisi, sta trascorrendo in patria questo periodo di vacanza continuando anche il programma di riabilitazione dalla lombalgia in modo che sia pronto lunedì prossimo alla ripresa degli allenamenti. L’entusiasmo in patria è contagioso, ha incontrato in strada i bambini autografando magliette e palloni.