Napoli, Conte chiede un'ala: Chiesa in pista per gli azzurri, ma c'è il nodo ingaggio

Dopo aver chiuso sei colpi in entrata in un mese e mezzo, il Napoli sta vivendo giorni di riflessione per effettuare le prossime mosse sul mercato. La maggior parte di quello che c'era da fare è stato fatto ma, per affrontare al meglio una stagione decisamente più densa di impegni rispetto a quella passata, occorre ancora qualche ritocco.

In queste ore, sta anche accadendo che il club partenopeo faccia delle valutazioni che poi cambiano in corso d'opera. Per quanto riguarda la corsia di sinistra, inizialmente era stato deciso di puntare su un estero a tutta fascia (con Miguel Gutierrez del Girona in prima fila) ma poi la società ha virato sulla scelta di un'ala pura. Un giocatore, dunque, che possa completare la coppia di esterni offensivi che ha in Lang l'altro partner.

Stando a quello che riporta il Corriere dello Sport, tra i nomi in ballo c'è anche quello di Federico Chiesa. L'esterno azzurro è in uscita dal Liverpool, ma anche gli altri profili sul taccuino di Manna provengono dalla Premier League: si tratta di Raheem Sterling e Jack Grealish, fuori dai piani di Chelsea e Manchester City. Uno di problemi che mette in salita l'affare è l'ingaggio: Chiesa, per esempio, ai Reds prende 6 milioni di euro a stagione. Il Napoli ci aveva già provato a gennaio, ma il diretto interessato voleva proseguire in Inghilterra. Ora, invece, la storia è decisamente cambiata.