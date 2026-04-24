Napoli, Conte: "Dobbiamo riprendere il nostro cammino. Ecco dove gioca Rrahmani"

Antonio Conte, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara in casa contro la Cremonese: "Sono sicuro di avere ragazzi intelligenti, sono i primi ad aver capito alcune situazioni che non sono andate la scorsa partita. Non è che non abbiamo giocato la partita contro la Lazio, perché abbiamo avuto il 70% di possesso palla, ma abbiamo preso diverse ripartenze e non siamo stati effettivi sotto porta. Ci può stare, ne abbiamo parlato. Oggi dobbiamo riprendere il cammino, sarà una partita scorbutica, la Cremonese è una squadra che ha bisogno di punti. Dobbiamo stare attenti alle loro ripartenze quando attacchiamo, ho visto che hanno messo Okereke che è un giocatore molto veloce".

Alisson ha dato subito un contributo importante?

"Sì, assolutamente. Non aveva giocato tantissimo quando è arrivato, è un ragazzo serio e umile, che vuole imparare, ha caratteristiche importante e deve continuare a lavorare, poi sta a noi farlo migliorare ancora".

Rrahmani giocherà sul centrodestra?

"No, Rrahmani fa il centrale. Giocherà Olivera a destra".