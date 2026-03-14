Napoli, Conte sul futuro: "Tutti sanno che qui sto bene, al tempo stesso..."

Prima della sfida in programma al 'Maradona' tra Napoli e Lecce, Antonio Conte ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Diciamo che stanno recuperando calciatori che sono stati assenti da tantissimo tempo. Bisogna capire in che modo e in che condizioni torni, devo essere bravo io a gestire i minutaggi prima e durante la partita. Dobbiamo cercare di pensare ad un mini-torneo in queste 10 partite dove si distribuiranno Scudetto e posti europei. Dobbiamo cercare di fare il nostro meglio. Dovremmo aspettare il recupero di Di Lorenzo per pensare di tornare con la difesa a quattro, mi sembra difficile poter cambiare. Potrebbe essere dannoso e pericoloso per noi cambiare questo modulo".

Cosa vuole costruire?

"Quando sono arrivato a Napoli, ho firmato un contratto per tre anni. Ogni anno, come lo scorso, ci siamo seduti con il Presidente a fare delle valutazioni, cercando di discutere e capendo dove andare. Lo faremo anche quest'anno a fine campionato in maniera molto serena, tutti sanno benissimo che io a Napoli sto molto bene, mi trovo bene. Al tempo stesso, è giusto fare delle valutazioni e vedere se è giusto andare avanti. Da parte mia c'è la massima disponibilità e la massima voglia di continuare il percorso".