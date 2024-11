Napoli, dalla Spagna: contatto tra l'agente di Kvaratskhelia e il Barcellona. Futuro in bilico

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia è ancora avvolto dal mistero. Secondo quanto riportato da Sport, in Spagna, il rinnovo dell'esterno con il Napoli è tutt'altro che in discesa e proprio per questo motivo ci sarebbe stato un primo contatto tra gli agenti del calciatore e il Barcellona, per riaprire una trattativa che si era interrotta un anno fa e per testare la disponibilità del club blaugrana nell'operazione. Dall'altra parte i catalani hanno registrato la volontà di Kvara ad aprire alla firma e nelle prossime settimane ci saranno altri colloqui.

La trattativa tra il Napoli e Kvara.

Mamuka Jugeli, agente del georgiano, ha chiesto un premio retroattivo per aver portato l'esterno in Campania nel 2022. Difficilmente però si tornerà a parlare di questo perché ci sono altri nodi da sciogliere.

Non sono infatti in programma altri faccia a faccia, questo perché il Napoli pensa di aver fatto il massimo e aspetta solo una risposta, che dovrà arrivare a breve, altrimenti la prossima estate, con PSG e Barcellona già pronte all'offensiva, Kvaratskhelia potrebbe finire sul mercato. La proposta degli azzurri è un contratto di 5 anni a salire, partendo da 6 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi. Lui vorrebbe partire da 8, ma ha anche aperto alla possibilità di avvicinarsi all'offerta degli azzurri. La clausola è il vero problema: l'entourage del calciatore la vorrebbe da 80 milioni, De Laurentiis almeno da 120.