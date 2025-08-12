Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Foggia, acquistato Staver dal Pescara: ha firmato fino al 2027 con opzione

Foggia, acquistato Staver dal Pescara: ha firmato fino al 2027 con opzione
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Oggi alle 20:42Serie C
di Tommaso Maschio

Tutto confermato: il terzino Cornelius Staver è un nuovo giocatore del Foggia che lo ha prelevato a titolo definitivo dal Pescara. Di seguito i comunicati dei due club a riguardo:

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Cornelius Staver che vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno 2027 con diritto di opzione per un altro anno.

Il difensore, di nazionalità moldava, è nato l’8/3/2003. Di proprietà del Pescara, ha giocata nel settore giovanile della squadra abruzzese sino a giungere nel giro della prima squadra nella quale ha giocato sino al 10 agosto 2025 nel turno preliminare di Coppa Italia vinto dal Pescara contro il Rimini. Staver vanta anche presenze nelle nazionali giovanili della Moldavia”.

“La Delfino Pescara 1936 comunica di aver ceduto le prestazioni sportive di Cornelius Staver alla società Calcio Foggia 1920.

A Cornelius va il nostro ringraziamento per la professionalità e l’impegno dimostrati in biancazzurro e il più sincero in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera da calciatore”.

Attiva l’Offerta con DAZN e Prime e Risparmi il 50% fino a Gennaio 2026. Scopri la Promo di TIMVISION!
Articoli correlati
Foggia, ecco il terzino Staver dal Pescara: firmerà un biennale con opzione Foggia, ecco il terzino Staver dal Pescara: firmerà un biennale con opzione
Altre notizie Serie C
Ascoli, in arrivo l'ex Napoli Luigi Picca TMWAscoli, in arrivo l'ex Napoli Luigi Picca
Pro Patria, niente maglia biancoblù per le prime uscite stagionali. La motivazione... Pro Patria, niente maglia biancoblù per le prime uscite stagionali. La motivazione
Miranda si presenta: "Mi hanno parlato bene del Trento. Spero di fare bene in Serie... Miranda si presenta: "Mi hanno parlato bene del Trento. Spero di fare bene in Serie C"
Foggia, acquistato Staver dal Pescara: ha firmato fino al 2027 con opzione UfficialeFoggia, acquistato Staver dal Pescara: ha firmato fino al 2027 con opzione
Sorrento, Amarante: "Crecco in dirittura d'arrivo. Prima la salvezza, poi i play... TMW RadioSorrento, Amarante: "Crecco in dirittura d'arrivo. Prima la salvezza, poi i play off"
Albinoleffe, in arrivo un rinforzo fra i pali: a un passo la firma di Di Chiara dell'Olbia... TMWAlbinoleffe, in arrivo un rinforzo fra i pali: a un passo la firma di Di Chiara dell'Olbia
Benevento, il giovane Ciurleo scende in Serie D: giocherà nella Scafatese UfficialeBenevento, il giovane Ciurleo scende in Serie D: giocherà nella Scafatese
Foggia, ecco il terzino Staver dal Pescara: firmerà un biennale con opzione TMWFoggia, ecco il terzino Staver dal Pescara: firmerà un biennale con opzione
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Lookman mal consigliato ed errori vari: come far perdere a tutti un sacco di tempo. Isak, Gigio & Co: volenti o nolenti, siamo nell’era della Superlega
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Serie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
4 Lookman mal consigliato ed errori vari: come far perdere a tutti un sacco di tempo. Isak, Gigio & Co: volenti o nolenti, siamo nell’era della Superlega
5 La Juventus a Vlahovic: "Non fai più parte del progetto". Lui: "Resto fino alla scadenza"
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Ag. Donnarumma: "Valuteremo coi legali la posizione del PSG. È stato meglio non rinnovare"
Immagine top news n.1 Thiaw è un nuovo giocatore del Newcastle: lascia il Milan dopo tre anni
Immagine top news n.2 Atalanta su Muniz, trattativa bollente. La Dea è pronta a salire a 45 milioni di euro
Immagine top news n.3 Milan, ecco De Winter: il difensore è arrivato a Milano per le visite mediche: le immagini
Immagine top news n.4 Morata al Como, attesa per i comunicati del club. Il giocatore è già in città
Immagine top news n.5 Forte interesse del Liverpool per Leoni: contatti avviati con il Parma, la situazione
Immagine top news n.6 Ecco il colpo Morata per il Como! Trasferimento dal Milan a titolo temporaneo
Immagine top news n.7 De Winter al Milan, ci siamo: arriva oggi in città. I dettagli dell'affare con il Genoa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il clamoroso caso Donnarumma. Addio PSG: tutto sul futuro del portiere Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cosa manca adesso per completare il mercato del Milan?
Immagine news podcast n.2 Quanto mi costi. Tre esuberi che tormentano le big di Serie A
Immagine news podcast n.3 Cosa manca alla Fiorentina per regalare a Pioli una rosa già completa?
Immagine news podcast n.4 L'analisi dei 30 finalisti del Pallone d'Oro 2025. Chi sono i favoriti?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Sorrento, Amarante: "Crecco in dirittura d'arrivo. Prima la salvezza, poi i play off"
Immagine news Serie A n.2 Pizzi: ”Inter, serve un rinforzo in difesa. Chivu? Conosce l’ambiente”
Immagine news Serie C n.3 Grillo: "Triestina in campo? La vera gara gli alabardati la giocheranno fuori"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Carlos Augusto rilancia: "Non è finita bene, ma l'Inter lotta sempre su 3 fronti"
Immagine news Serie A n.2 L'Atalanta insiste per Muniz: nuova offerta al Fulham da 35 milioni più 5 di bonus
Immagine news Serie A n.3 Donnarumma al City, due ostacoli: Ederson blocca tutto, il prezzo del PSG è troppo alto
Immagine news Serie A n.4 Under 17, 4-1 all'Albania in amichevole: in gol anche il 2010 Mattia Guaglianone
Immagine news Serie A n.5 Ag. Donnarumma: "Aveva accettato condizioni al ribasso pur di restare. Poi hanno cambiato tutto"
Immagine news Serie A n.6 Thiaw si presenta: "Il Newcastle parla da sé, grande club. Howe è davvero stimolante"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Victor Narro è sbarcato in Italia: "Felice di essere qui, la Sampdoria è un club storico"
Immagine news Serie B n.2 Mantova, per la difesa si punta Mullen del Torino: avviata la trattativa fra le parti
Immagine news Serie B n.3 Cesena, Agostini su Arrigoni: "Riprende da dove aveva iniziato. Bravi a battere la concorrenza"
Immagine news Serie B n.4 Debenedetti: "Sentita la fiducia dell'Entella. Voglio prendermi più responsabilità"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, colpo a sorpresa per l'attacco: in arrivo Narro dal Gimnastic de Tarragona
Immagine news Serie B n.6 Avellino, per la difesa si punta allo svincolato Barba. Obiettivo chiudere in settimana
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, in arrivo l'ex Napoli Luigi Picca
Immagine news Serie C n.2 Pro Patria, niente maglia biancoblù per le prime uscite stagionali. La motivazione
Immagine news Serie C n.3 Miranda si presenta: "Mi hanno parlato bene del Trento. Spero di fare bene in Serie C"
Immagine news Serie C n.4 Foggia, acquistato Staver dal Pescara: ha firmato fino al 2027 con opzione
Immagine news Serie C n.5 Sorrento, Amarante: "Crecco in dirittura d'arrivo. Prima la salvezza, poi i play off"
Immagine news Serie C n.6 Albinoleffe, in arrivo un rinforzo fra i pali: a un passo la firma di Di Chiara dell'Olbia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women's Cup, la 2ª giornata: Roma-Milan e Inter-Fiorentina i big match
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Tironi rinnova e passa al Bologna. Dove vanno Martiskova e Cavallin dalla Juve
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, ecco Lehmann. Verdun e Keci in coro: "Porta talento e anche personalità"
Immagine news Calcio femminile n.4 Girelli fra le 30 per il Pallone d'Oro: "Non me lo aspettavo, andrò a Parigi e me la godro"
Immagine news Calcio femminile n.5 Lehmann: "Darò il massimo, perché il Como Women vuol costruire qualcosa di duraturo"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Juventus Women saluta Lehmann. Che passa al Como Women: firma un triennale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Lookman fa discutere: chi ha ragione?