Ufficiale Foggia, acquistato Staver dal Pescara: ha firmato fino al 2027 con opzione

Tutto confermato: il terzino Cornelius Staver è un nuovo giocatore del Foggia che lo ha prelevato a titolo definitivo dal Pescara. Di seguito i comunicati dei due club a riguardo:

“Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Cornelius Staver che vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno 2027 con diritto di opzione per un altro anno.

Il difensore, di nazionalità moldava, è nato l’8/3/2003. Di proprietà del Pescara, ha giocata nel settore giovanile della squadra abruzzese sino a giungere nel giro della prima squadra nella quale ha giocato sino al 10 agosto 2025 nel turno preliminare di Coppa Italia vinto dal Pescara contro il Rimini. Staver vanta anche presenze nelle nazionali giovanili della Moldavia”.

“La Delfino Pescara 1936 comunica di aver ceduto le prestazioni sportive di Cornelius Staver alla società Calcio Foggia 1920.

A Cornelius va il nostro ringraziamento per la professionalità e l’impegno dimostrati in biancazzurro e il più sincero in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera da calciatore”.