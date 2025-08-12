Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Ecco il colpo Morata per il Como! Trasferimento dal Milan a titolo temporaneo

Ecco il colpo Morata per il Como! Trasferimento dal Milan a titolo temporaneo
Oggi alle 11:42
di Dimitri Conti

Adesso è ufficiale: Alvaro Morata è un nuovo giocatore del Como. Dopo il rientro ai rossoneri dal Galatasaray, nuovo trasferimento in prestito per il centravanti spagnolo. Depositato in questi minuti in Lega Serie A il contratto di trasferimento a titolo temporaneo.

Intanto lo stesso Morata ha salutato il Galatasaray con parole però piuttosto polemiche sui propri profili social: "Cari fan del Gala e popolo turco, Voglio ringraziarvi di cuore per l'affetto, il calore e il sostegno che mi avete dimostrato. Mi avete fatto sentire il benvenuto fin dal primo giorno, e il vostro sostegno è stato tra i più straordinari che abbia mai provato nella mia carriera. Purtroppo non posso dire lo stesso della mia esperienza con il club. Ci sono stati momenti in cui la parola data e il rispetto dei valori fondamentali non venivano mantenuti. Fino alla fine gli impegni presi non sono stati onorati, al punto che non mi è rimasto altra scelta che rinunciare a parte dello stipendio e ad altri diritti contrattuali che avevo già guadagnato grazie al mio lavoro (la cifra pubblicata non è esatta). Per me, nella vita e nel lavoro, ci sono principi che non vanno mai infranti, come il rispetto dei diritti di ognuno. Non riconoscere e compensare quanto guadagnato è, per me, inaccettabile e contrario ai valori di correttezza e professionalità in cui credo.

E ancora: "So che spesso queste questioni non se ne parla apertamente, ma credo sia giusto dare ai fan la vera spiegazione di quanto accaduto. Voi e la città di Istanbul rimarrete sempre nel mio cuore, e vi auguro il meglio, oggi e in futuro. Un ringraziamento speciale va anche all'allenatore e al suo fantastico staff: sono certo che continuerete a scrivere la storia del Galatasaray. Grazie di cuore a tutti i miei compagni di squadra per i momenti condivisi e a tutte le persone che lavorano presso le strutture di allenamento. Con affetto, Álvaro".

