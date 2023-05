Napoli, De Laurentiis in attesa: per Luis Enrique c'è anche l'ostacolo Psg

E' ancora presto per delineare il futuro della panchina del Napoli. La vittoria del campionato con ben 5 turni d'anticipo ed il ping pong di dichiarazioni tra De Laurentiis e Spalletti ha però anticipato incredibilmente i tempi e reso già caldissimo mediaticamente il toto-allenatore. Ci sono ancora due partite da giocare, il record di punti del club è ancora in ballo, oltre alla festa Scudetto ufficiale dopo l'ultima gara, ma c'è già un nome che sembra aver convinto De Laurentiis.

Ostacolo PSG

Luis Enrique sembra ad oggi il preferito di Aurelio De Laurentiis. I contatti ci sono stati, proseguiranno, ma non è facile arrivare all'ex tecnico del Barça e Ct della nazionale spagnola: non soltanto per la portata economica, ma anche perché la panchina del Chelsea e soprattutto quella del Psg restano tentazioni importanti che inevitabilmente stuzzicano ed hanno la priorità di Luis Enrique (e non solo). Il Napoli quindi per ora non può che attendere.

Continuità tecnica

L'idea di De Laurentiis è di proseguire sulla scia del progetto tecnico di Spalletti e restano caldi altri due profili. Il primo è quello di Vincenzo Italiano, ma anche qui servirebbe molta pazienza visto il contratto con la Fiorentina, e quello di Thiago Motta, prossimo avversario proprio dei partenopei col suo Bologna ed in rampa di lancio per il grande salto. Anche quest'ultimo tra l'altro è stato accostato alla panchina del Psg che prima o poi sbloccherà il mercato.