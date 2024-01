Napoli, De Laurentiis non molla Theate. Offerti 15 milioni al Rennes, piace anche Solet

vedi letture

Il Mattino di oggi fa il punto sul mercato del Napoli in ottica difensiva: il club azzurro ha puntato Perez come priorità, ma si guarda comunque intorno e non ha mollato definitivamente la presa per Arthur Theate del Rennes (stessa età e stessa scadenza di contratto rispetto a Perez). Anche in questo caso, De Laurentiis vorrebbe ingaggiare il mancino ex Bologna a titolo definitivo ed ha fatto una nuova offerta al club francese che pare non si discosti più di tanto da quella recapitata ai friulani, vale a dire 15 milioni di euro.

Tra le alternative restano in piedi le piste Brassier del Brest così come Chalobah del Chelsea. Occhio anche alla posizione di Oumar Solet del Salisburgo. Il difensore francese, 24 anni, è stato valutato circa 20 milioni di euro dal club austriaco, ma il Napoli sta facendo valutazioni sul suo conto (è reduce da un infortunio alla coscia ed ha giocato 8 partite nel massimo campionato austriaco).

Intanto De Laurentiis in persona conta di chiudere al più presto la trattativa con la Fiorentina per il centrocampista Barak: i due club stanno trattando direttamente in Arabia Saudita, dove stasera comincerà la Supercoppa Italiana, proprio con la sfida tra viola e azzurri.