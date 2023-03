Napoli, De Laurentiis vuole blindare Spalletti fino al 2025: la situazione

Aurelio De Laurentiis ha tutta l'intenzione di blindare Luciano Spalletti oltre al semplice rinnovo unilaterale che potrebbe portare l'attuale intesa fino al 2024 (qua le sue parole in merito alla permanenza del tecnico di Certaldo). Con una pec entro giugno, il presidente allungherebbe di un anno la permanenza del tecnico, ma non vuole passare da questa strada, o almeno non prima di aver trattato col proprio allenatore magari un prolungamento su base biennale fino al 2025 a circa 4 milioni di euro più bonus a stagione. Molto dipenderà però anche dall'esito della stagione in corso e dagli stimoli che sono fondamentali nella testa del 64enne di Certaldo. Per assurdo, vincere sia scudetto che Champions potrebbe allontanarlo fino all'addio, magari per puntare a una nuova esperienza all'estero dove l'attenzione, in seguito all'exploit del Napoli, non manca. Servirà un accordo che vada oltre alla parte economica dunque, prima di arrivare alla fumata bianca. Anche se la sensazione è che la firma, non sarà un problema. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.