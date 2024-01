Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Mazzarri con la difesa a 3, Beltran dal 1'

La Final Four della Supercoppa Italiana inizia alle 20 a Riyad: si affrontano Napoli e Fiorentina, avversarie nella prima semifinale della nuova edizione a quattro squadre. Mazzarri affronta Italiano per un posto in finale lunedì contro la vincente di Inter-Lazio (in programma domani sera).

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Fiorentina. Mazzarri ritorna alla difesa a tre, arretrando Di Lorenzo insieme a Rrahmani e Juan Jesus. Sulle fasce Mazzocchi e Mario Rui, in mezzo con Lobotka c'è Cajuste ma non Zielinski (il polacco va in panchina). Davanti confermato Simeone con Politano e Kvaratskhelia a sostegno. Nella Fiorentina, Beltran guida l'attacco con Brekalo e Ikone nel tridente. Kayode e Biraghi sono gli esterni. Martinez Quarta preferito a Ranieri in difesa.

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina:

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Cajuste, Mario Rui; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. A disposizione: Contini, Idasiak, D'Avino, Ostigard, Lindstrom, Zerbin, Gaetano, Raspadori, Gioielli, Zielinski. Allenatore: Walter Mazzarri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. A disposizione: Martinelli, Vannucchi, Christensen, Ranieri, Mina, Parisi, Faraoni, Maxime Lopez, Infantino, Comuzzo, Mandragora, Barak, Amatucci, Sottil, Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano.