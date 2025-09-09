Ufficiale Inter, ecco l'olandese Van Dijk per rinforzare l'attacco: ha firmato un triennale

“FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Nikée Dianá van Dijk. L’attaccante olandese classe 2003 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2028”.

Con questa nota il club nerazzurro ha annunciato un ulteriore innesto nel reparto offensivo. La calciatrice arriva dal Twente, squadra della Vrouwen Eredivisie, dove nella scorsa stagione ha messo a segno 18 reti in 35 presenze nelle varie competizioni a cui ha partecipato. Prima di allora ha vestito le maglie di Heerenveen dal 2020 al 2022 segnando sette gol in 39 presenze e poi dell’Oud-Heverlee Leuven in Belgio dove in due stagioni si è messa in luce con 44 reti in 28 presenze laureandosi vice capocannoniera nel 2023/23 con 18 reti in 12 gare.

Van Dijk ha anche rappresentato i Paesi Bassi a livello giovanile, facendo il suo debutto per l’Olanda U17 nell’ottobre 2019, fino all’Under 23, ma senza mai approdare finora in nazionale maggiore.