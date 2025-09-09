Juventus, c'è il rinnovo di Abi Brighton: ha firmato un triennale con le Women
La Juventus ha annunciato nella giornata odierna il rinnovo di contratto di una giocatrice delle Women come Abi Brighton, centrocampista statunitense classe 2002 arrivata lo scorso gennaio in Italia. Questa la nota del club bianconero:
"Avanti insieme: Abi Brighton ha firmato il rinnovo di contratto con la Juventus Women, prolungando il suo rapporto con i colori bianconeri fino al 30 giugno 2028.
Nata a Beaufort – nel South Carolina –, è arrivata alla Juventus nel gennaio di quest’anno direttamente dall'Università di Vanderbilt, situata nel Tennessee e più nello specifico a Nashville; protagonista già negli Stati Uniti, dove aveva indossato anche la fascia da capitana al braccio, per poi confermarsi ad alto livello anche negli scorsi mesi.
La centrocampista classe 2002 infatti ha raccolto 17 presenze nella passata stagione tra campionato e Coppa Italia, conquistando entrambi i trofei insieme alla sue compagne.
Brighton ha garantito in mezzo al campo non solo fisicità, energia ed efficacia, ma ha anche mostrato importanti doti tecniche che l’hanno resa sin da subito un rinforzo prezioso da utilizzare in mediana.
Una calciatrice su cui la Juventus continuerà a puntare in futuro e con cui continuare a sognare in grande, con l'ambizione di conquistare tante altre vittorie insieme: congratulazioni Abi".
