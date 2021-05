Napoli, Gattuso non ha comunicato nulla alla squadra. Addio domenica con tweet di ADL?

Un’altra partita e poi il futuro di Gennaro Gattuso si separerà da quello del Napoli. Fa il punto Il Mattino: il tecnico non ha ancora comunicato alla squadra l’addio a fine stagione, con l’obiettivo di proteggerla in vista di una gara decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League. Un segreto di Pulcinella, ma conto è quello che i calciatori leggono e sentono sui media, un altro quello che dice loro l’allenatore. Nessuna possibilità di una pacificazione: il rapporto con De Laurentiis, del resto, è irrecuperabile e il tecnico non ha avuto neanche voce in capitolo nell’organizzazione del doppio ritiro estivo. Nessuna chiamata tra i due, di recente, anzi la prossima comunicazione potrebbe avvenire via social: non è escluso, scrive il quotidiano, che ADL possa silurare Gattuso con un tweet al fischio finale della gara contro il Verona che chiuderà la Serie A del Napoli.