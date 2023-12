Napoli, già annunciati almeno tre arrivi: il mercato invernale per rimediare agli errori estivi

Crisi senza fine per il Napoli. Dopo i due successi con Braga e Cagliari, le ultime sconfitte con Frosinone e Roma portano la squadra di Walter Mazzarri a dover ripartire di nuovo da zero e ad affrontare l'ultima del 2023 col Monza come una sorta di ultima spiaggia. Una mano stavolta dovrà arrivare dal mercato di gennaio - solitamente poco utilizzato dal club partenopeo - per rimediare a diversi errori estivi ed anche alle ultime scelte di mercato che riguardano l'addio di Elmas - il primo tra gli scontenti di cui ha parlato Mazzarri - e di altri rincalzi che chiedevano di partire già in estate.

Restyling in mediana

E' il reparto che subirà più interventi. Eljif Elmas ha già svolto le visite mediche con il Lipsia per un'operazione di circa 25mln di euro che dovranno essere reinvestiti per un sostituto, probabilmente meno offensivo rispetto al macedone e più mezzala pura per poter sostituire anche idealmente Anguissa che sarà impegnato in Coppa d'Africa. De Laurentiis non ha escluso pubblicamente, però, un doppio intervento in mediana, chiaramente in caso di partenze di altri elementi come Demme (frenato dall'ingaggio oneroso) e Gaetano che reclama spazio. La rivoluzione poi si completerà in estate considerando il probabile addio a parametro zero di Zielinski.

Nuova caccia al difensore. E non solo

Il Napoli sembra tornato a tutti gli effetti a luglio. Un po' per le difficoltà riscontrate sul mercato estivo, ma anche per il recente infortunio di Natan che sembra più grave del previsto, De Laurentiis ha già annunciato l'arrivo di un centrale rapido e quindi il club è ripartito alla caccia di un centrale come nella lunga telenovela estiva, ma con la difficoltà di un mercato ancora più ristretto come quello invernale. Stesso scenario anche per il vice Di Lorenzo con Zanoli che avrebbe preferito partire già in estate: per liberarlo per la seconda a volta a gennaio (stavolta a Genova sponda rossoblù) il Napoli attende di chiudere per uno tra Mazzocchi (c'è già l'accordo col giocatore ma la Salernitana vuole monetizzare maggiormente) e Faraoni che il Verona cederebbe più a cuor leggero.