Napoli, Gollini: "In Champions con spensieratezza. Ce la giochiamo contro chiunque"

Il portiere del Napoli, Pierluigi Gollini, nella sua intervista a Radio Kiss Kiss, ha parlato anche dei prossimi appuntamenti europei degli azzurri: "La Champions è una competizione molto difficile, estremamente competitiva. Dalla nostra noi abbiamo la possibilità di scendere in campo con spensieratezza, senza aver paura di nessuno e giocandoci al meglio le nostre carte. Con il talento e il modo di giocare che abbiamo ce la giochiamo con chiunque".

"Noi all'Atalanta andavamo sempre in campo col pensiero di potercela giocare con tutti ed è giusto farlo anche qui al Napoli. Siamo realisti, andiamo step by step e pensiamo partita per partita: è la cosa migliore per non togliere energie. Tutte le gare di campionato devono essere delle finali e quando si va in campo in Champions bisogna andare spensierati in campo perché ce la giochiamo con chiunque".