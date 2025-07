Ufficiale Napoli Women, nuovo innesto in società: Squitieri sarà il responsabile dell'area tecnica

Il Napoli Women inserisce un altro tassello fondamentale nell’organigramma del club: Stefano Squitieri è il nuovo responsabile dell’area tecnica.

Classe 1990, nato a Salerno, Squitieri vanta un passato da calciatore professionista: con la Salernitana ha vinto il campionato di Serie C1 nella stagione 2007/2008, esordendo in Serie B a soli 18 anni. In seguito ha indossato anche le maglie di Palmese, Nocerina, Rieti e Castel Fiorentino. A 28 anni ha iniziato la sua carriera da responsabile area tecnica e operato come consulente per diversi club italiani, occupandosi di operazioni internazionali in ambito FIFA e sviluppando un profilo solido, attento alla programmazione e alla crescita strutturata dei progetti sportivi.

“Siamo in un momento decisivo di riorganizzazione importante per il club - ha commentato il direttore generale Marco Zwingauer - e con l’arrivo di Stefano aggiungiamo un tassello che permetterà di implementare la funzionalità dell'area tecnica. Ha le competenze, l’esperienza da calciatore e l’attitudine per contribuire concretamente sia al lavoro sulla prima squadra, sia allo sviluppo del settore giovanile e delle academy. Siamo felici di accoglierlo nel nostro progetto”.

“Siamo soddisfatti di ripartire da mister Sassarini per proseguire e consolidare un progetto tecnico importante” – ha dichiarato Squitieri. “Lavoriamo ogni giorno per rinforzare l’organico e alzare il livello, con l’obiettivo di competere con più serenità in una Serie A che cresce anno dopo anno. Ringrazio il la Società e il direttore Marco Zwingauer per la fiducia riposta in me: spero di ripagarla con il lavoro e i risultati sul campo. Ripartiamo da una base di calciatrici che ci aveva già convinto lo scorso anno e ringraziamo tutte coloro che hanno comunque contribuito alla salvezza” – ha aggiunto. “A questo nucleo vogliamo affiancare atlete di spessore internazionale: nei prossimi giorni ufficializzeremo i primi movimenti per essere pronti già il 20 luglio ad iniziare la preparazione, prima di partire poi per il ritiro a Castel Rigone. Insieme alla club manager Alessandra Nencioni stiamo lavorando quotidianamente per raggiungere un alto livello di professionalità e organizzazione, selezionando figure tecniche e gestionali che possano contribuire alla crescita a 360° del Club”.

Grande attenzione sarà dedicata anche allo sviluppo del settore giovanile, uno degli obiettivi centrali della nuova area tecnica. “Vogliamo costruire un percorso solido che parta dalla base ed è per questo che abbiamo già avviato attività come open day e tryouts per coinvolgere bambine e ragazze interessate a iniziare un cammino nel calcio. Il nostro obiettivo è fare del vivaio un punto di riferimento per il territorio campano e, nel tempo, un fiore all’occhiello del club, capace di alimentare la prima squadra con profili cresciuti all’interno della nostra famiglia, siamo l'unica società professionistica di calcio femminile del Sud Italia e vogliamo rappresentare un modello e un punto di riferimento".