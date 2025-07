Ufficiale Ospitaletto, in prestito dalla Cremonese arriva il terzino destro Regazzetti

vedi letture

Fresco di promozione in Serie C, l'Ospitaletto è a lavoro per la costruzione della rosa che prenderà parte alla stagione agonistica 2025-2026, e di questa farà parte anche il terzino destro classe 2004 Samuele Regazzetti, che arriva alla formazione bresciana in prestito dalla Cremonese.

Ad annunciarlo, lo stesso Ospitaletto, con la nota che di seguito riportiamo integralmente:

L’A.C. Ospitaletto Franciacorta è lieta di annunciare l’arrivo del difensore Samuele Regazzetti, terzino destro classe 2004, in prestito dalla U.S. Cremonese per la stagione 2025/2026.

Cresciuto nel settore giovanile della Cremonese, nelle ultime tre stagioni Regazzetti ha vestito la maglia del Lumezzane collezionando 99 presenze tra Serie D, Serie C e Coppa Italia. Nell’ultima stagione ha disputato 27 partite in Serie C, confermandosi tra i giovani più interessanti del ruolo.

Difensore moderno, rapido e affidabile, è pronto a portare la sua energia e il suo dinamismo sulla corsia destra, inserendosi in un progetto tecnico ambizioso e orientato alla crescita.

Con questo innesto, l’A.C. Ospitaletto Franciacorta rafforza ulteriormente il proprio reparto arretrato, puntando su qualità, freschezza e continuità.

Nella foto: la presentazione e la firma con il D.S. Paolo Musso.