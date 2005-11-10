Napoli, Gutierrez sblocca il mercato: priorità al difensore centrale, tre nomi in lista
Con la cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen ormai definita, il Napoli può tornare a concentrarsi sul principale obiettivo per la difesa. La dirigenza azzurra è pronta a riaprire il dossier relativo al nuovo centrale da consegnare a Massimiliano Allegri, con Benoit Badiashile che continua a occupare la prima posizione nella lista dei desideri. La giornata odierna potrebbe risultare importante per capire i margini della trattativa con il Chelsea, impegnato a sfoltire una rosa ricca di esuberi.
Badiashile resta in pole, Gatti è l'alternativa
Il centrale francese resta il profilo preferito dal Napoli, ma la società continua a valutare anche possibili alternative qualora la trattativa con il Chelsea non dovesse sbloccarsi. Tra queste c'è Federico Gatti, nome che continua a essere monitorato nonostante le recenti smentite. Il difensore della Juventus conosce già Allegri e rappresenta un'opzione ritenuta affidabile dalla dirigenza azzurra, con il club bianconero che non chiuderebbe a un'eventuale trattativa.
Tiago Gabriel costa troppo: il Lecce fa muro
Sul taccuino del Napoli resta anche Tiago Gabriel, ma il Lecce ha fissato una valutazione ritenuta eccessiva dal club partenopeo. I salentini chiedono infatti 30 milioni di euro per lasciar partire il giovane difensore, una cifra che il Napoli, almeno per il momento, non sembra disposto a investire nonostante il potenziale del giocatore.