Napoli, Hysaj e Maksimovic in scadenza ma non sono sul mercato: i due difensori restano

Non solo Milik in scadenza a giugno. Il Napoli deve fare i conti con i contratti di Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic che termineranno il prossimo giugno. Secondo quanto riporta l’edizione de Il Mattino, i due difensori non verranno ceduti a gennaio poiché Gattuso punto molto su di loro. La speranza dunque è quella di raggiungere un accordo entro la fine della stagione altrimenti andranno via a parametro zero.