Napoli, i prezzi per le amichevoli a Castel di Sangro: tribune a 40 euro, curve a 30

vedi letture

In occasione del ritiro di Castel di Sangro il Napoli sarà impegnato in 4 amichevoli di livello internazionale tutte in scena allo stadio Teofilo Patini.

Questo il programma degli eventi:

Mercoledì 27 Luglio alle ore 20:30 Napoli vs Adana Demirspor Kulübü

Domenica 31 Luglio alle ore 20:30 Napoli vs Real Club Deportivo Mallorca

Mercoledì 3 Agosto alle ore 18:30 Napoli vs Girona Futbol Club

Sabato 6 Agosto alle ore 19:00 Napoli vs RCD Espanyol

Sono in vendita i tagliandi per ogni singolo evento.

Questi i prezzi, comunicati dal club sul proprio sito ufficiale:

Tribune 40,00 €

Distinti 30,00 €

Curve 30,00 €