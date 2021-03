Napoli, il raffreddore non ferma un Insigne da record

Il trascinatore assoluto della vittoria del Napoli è stato senza dubbio Lorenzo Insigne. La curiosità è legata alle condizioni fisiche tutt’altro che scintillanti del capitano dei partenopei, colpito da un forte raffreddore e mal di gola che ne aveva impedito una normale preparazione alla sfida. La voglia di stringere i denti in un momento tanto complicato per la squadra ha però avuto la meglio, e con qualche sacrificio Lorenzo Insigne ha fatto la differenza trascinando il Napoli alla vittoria e raggiungendo Cavani nella classifica dei marcatori azzurri a quota 79 gol in serie A, 103 invece le reti in tutte le competizioni.