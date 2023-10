Napoli, Juan Jesus si complimenta con Natan col soprannome di Kim: "Mostro!"

Terza partita da titolare per Natan al posto di Juan Jesus e seconda vittoria consecutiva in campionato per il Napoli. L'ex Roma si è congratulato con il proprio connazionale commentando un post del brasiliano su Instagram e utilizzando lo stesso soprannome di Kim: "Mostro!".

Per il classe 2001 arrivato quest'estate si contano finora 4 presenze con 270 minuti giocati con la maglia degli azzurri.