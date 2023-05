Napoli, Kim Min-Jae piace a tre big di Premier. Per la sostituzione piace molto Scalvini

L'emittente Radio Kiss Kiss Napoli fa il punto sul prossimo mercato azzurro partendo dagli interessi sempre più concreti in arrivo dalla Premier League per Kim min-Jae: il sudcoreano, dopo l'ottima stagione in Serie A, è finito nel mirino di Manchester City, Chelsea e soprattutto Manchester United, tutti club che potrebbero pagare la clausola rescissoria presente nel suo contratto ed attiva dall'1 al 15 luglio. In caso di addio di uno dei protagonisti scudetto, il Napoli avrebbe messo in cima alla propria lista dei sostituti il centrale dell'Atalanta Giorgio Scalvini.