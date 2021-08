Napoli, Koopmeiners resta nel mirino di Giuntoli ma l'Atalanta è in pole

Il Napoli non molla Teun Koopmeiners, centrocampista classe '98 in forza all'Az Alkmaar. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che ricorda che l'Atalanta lo segue in pressing da due mesi. La Roma compare e scompare davanti a lui come un fiume carsico. E poi c’è anche il Napoli, dalla primavera. E il Rennes. In passato, lo avevano ripetutamente visionato anche la Juventus, il Milan, l’Arsenal.