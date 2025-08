Napoli, la cessione di Raspadori all'Atletico Madrid può sbloccare tre acquisti: la situazione

Sirene dalla Spagna per Giacomo Raspadori. L'attaccante del Napoli è finito nel mirino dell'Atletico Madrid che lo vorrebbe alle dipendenze del Cholo Simeone per la prossima stagione. Un interessamento reale anche se dalle parti di Castel Volturno non vorrebbero perdere l'attaccante. O meglio, cederlo ma al prezzo giusto. Una valutazione in linea con il valore del ragazzo e con quanto fatto vedere con la maglia azzurra. Aurelio De Laurentiis infatti chiede una cifra attorno ai 30 milioni di euro.

La partenza di Raspadori per sbloccare gli acquisti: in primis Juanlu

E proprio la cessione del numero 81 azzurro potrebbe sbloccare l'arrivo di nuovi innesti per Antonio Conte. Come riporta l'edizione napoletana de La Repubblica, la partenza dell'ex Sassuolo potrebbe aprire le porte al difensore. Infatti, con l'incasso di Raspadori, Manna chiuderebbe per Juanlu del Siviglia per rinforzare il pacchetto arretrato.

In corsa anche Gutierrez e Chiesa

Successivamente il Napoli potrebbe accelerare anche per altre due pedine improntanti come Miguel Gutierrez del Girona e soprattutto Federico Chiesa che sta trovando poco spazio nel Liverpool e che vorrebbe tornare in Italia per avere più minutaggio e tornare a conquistarsi un posto nella Nazionale di Gennaro Gattuso. Sicuramente nelle prossime settimane ci potrebbero essere sviluppi in merito.