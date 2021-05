Napoli, le vittorie contro la Juventus e le idee di gioco: De Laurentiis colpito da Conceicao

Il Corriere dello Sport di questa mattina riporta i motivi per cui Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso nelle ultime ore di puntare forte su Sergio Conceicao come sostituto di Rino Gattuso. Prima di tutto le due partite contro la Juventus in Champions League, che hanno portato all'eliminazione della squadra di Pirlo. Poi quelle con il Chelsea e ancora le sfide col Benfica. Ma ancora un sacco di video per comprendere meglio il suo calcio. Ma anche gli zero problemi di ambientamento visti i tanti anni già passati in Italia, una lingua che conosce benissimo e una squadra già invitante per il suo modo di giocare, buona per farci varie cose. Domani dovrebbe essere il giorno dell'incontro a Roma, in un hotel non lontano dagli uffici della FilmAuro.