Napoli, Maksimovic e un futuro in Premier: possibile accordo con il West Ham

vedi letture

Secondo quanto riportato da Todofichajes in Spagna, il futuro di Nikola Maksimovic potrebbe essere in Inghilterra. Il difensore non rinnoverà il contratto con il Napoli e potrebbe già avere un accordo di massima con il West Ham, club che lo segue da mesi e che lo vorrebbe portare in Premier.