Napoli, Manna: "De Bruyne un campione, è in forma. Rinnovo McTominay? Non c'è fretta"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato un'intervista DAZN, iniziando a parlare da Kevin de Bruyne e rispondendo così quando gli è stato chiesto se stesse meglio ora che quando si è trasferito in Campania: "Arriva da un periodo di lungodegenza purtroppo per noi. È tornato in un buono stato di forma, in una buona condizione. Ha lavorato molto, ma da qui a dire che è meglio di quanto è arrivato… È difficile, sono 4 mesi che non gioca. È un campione, è intelligente, sono sicuro che ci possa dare una mano in queste partite".

Che effetto le fa avere tutti i big?

"Sicuramente siamo contenti di averli, non li abbiamo avuti quasi per tutta la stagione. Averli a disposizione per noi è un valore aggiunto, spetta al mister utilizzarli al meglio".

Che cosa avrebbe significato averli a disposizione da inizio anno?

"La stagione è comunque positiva, nelle difficoltà siamo sempre riusciti a trovare soluzioni e bisogna dare atto al mister, alla squadra e allo staff di aver lavorato molto bene. È chiaro che l'avevamo pensata in modo diverso, ci aspettavamo una crescita durante l'anno, era una squadra praticamente nuova. Non è stato così, ma non abbiamo rimpianti, abbiamo portato a casa un titolo. Dobbiamo consolidare la nostra posizione in classifica".

Che colpo è stato Alisson Santos?

"Alisson è un ragazzo molto umile, ha fatto un percorso molto lungo per arrivare a un calcio importante, ha le caratteristiche che ricercavamo per migliorarci e dare una mano al mister. Spesso è subentrato allo Sporting CP, penso sia stata una buona opportunità, viste le condizioni in cui operavamo a gennaio".

Non dobbiamo aspettarci colpi di scena per quanto riguarda Conte?

"Io sicuramente per come si è lavorato quest'anno e per le difficoltà che abbiamo avuto posso dire che il lavoro del mister è stato fondamentale perché ci ha permesso di vincere un titolo ed essere pienamente dentro l'obiettivo principale della stagione, che era la qualificazione in Champions. Ha un altro anno di contratto, non penso sia nulla assolutamente in discussione, siamo estremamente contenti di quanto fatto in questi 2 anni".

A che punto è il rinnovo di McTominay?

"Scott ha ancora 2 anni di contratto, c'è un rapporto estremamente sano e trasparente con lui e i suoi rappresentanti. Ha espresso la volontà di rimanere a Napoli, ne stiamo parlando, non abbiamo fretta, non è questo il momento di farlo diventare un tormentone. È molto importante per noi, lo sappiamo e ne appreziamo il valore".