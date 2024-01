Napoli, Mazzarri non molla. Ma quanto durerà la pazienza di De Laurentiis?

"Mai pensato di dimettermi". Così Walter Mazzarri ha liquidato le voci circolate dopo la brutta sconfitta di Torino, l'ennesima in campionato per un Napoli sempre più allo sbando. Numeri alla mano, il tecnico toscano sta facendo peggio del suo predecessore, Rudi Garcia: solo 7 punti conquistati in 7 partite di Serie A, ai quali si aggiunge l'onta della clamorosa eliminazione in Coppa Italia per mano del Frosinone di Eusebio Di Francesco, che ha sbancato il Maradona con un clamoroso 0-4.

Mazzarri, al momento, gode della fiducia della società ed è stato blindato da Aurelio De Laurentiis. Il presidente non ha intenzione di dare un altro scossone alla stagione della sua squadra ma è chiaro che adesso servirà un deciso cambio di rotta per non gettare alle ortiche la stagione e non fallire l'obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Champions League.

Secondo le informazioni riportate dal quotidiano Repubblica oggi in edicola, però, non c'è da stare tranquilli: "In una situazione del genere, gli sviluppi possono essere repentini e di conseguenza nessuno scenario va escluso in maniera categorica". C'è il precedente di Garcia che deve far riflettere: anche lui fu prima difeso e poi esonerato. Una cosa è certa: serve una reazione, il ritiro dovrebbe servire proprio a questo. L'impressione è che il derby contro la Salernitana di Pippo Inzaghi possa essere decisivo.