TMW Mazzarri, saltato l'accordo con l'Iraklis: i motivi dell'affare sfumato. Niente Grecia

Giusto poche ore fa si parlava di un meeting positivo tra Walter Mazzarri e l'Iraklis Salonicco, club storico del calcio greco, appena tornato in 1ª divisione dopo 9 anni di risorgimento e attesa. Ma noto soprattutto per la clamorosa storia delle 3 stelle per retrocessioni d’ufficio.

Era prevista una visita da parte del tecnico toscano di 64 anni presso le strutture della società, di modo da dirimere gli ultimi dubbi e prendere una decisione definitiva, a fronte di una proposta da contratto annuale con opzione per un'ulteriore stagione. In attesa della fumata bianca, tuttavia, è sorta la battuta d'arresto a sorpresa. Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb, infatti, è saltato l’accordo tra Mazzarri e l'Iraklis.

Sembrava tutto fatto, ma le richieste di Mazzarri (ex allenatore di Napoli, Inter, Torino e Cagliari tra le altre) circa le garanzie per rinforzare la squadra non sono state accolte dai vertici del club. Mazzarri aveva raggiunto la Grecia nei giorni scorsi per incontrare il presidente e il primo incontro era andato bene.

Non sarebbe stata la prima volta all'estero. Il tecnico di San Vincenzo aveva già vissuto un’esperienza significativa sulla panchina del Watford nella stagione 2016/17, riuscendo a conquistare la salvezza con largo anticipo in Premier League.